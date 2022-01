ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Osimhen di nuovo a Napoli: visite mediche per l’idoneità. L’attaccante è guarito dal Covid ed è pronto a tornare

Victor Osimhen è rientrato a Napoli dopo la quarantena in Nigeria e questa mattina a si è sottoposto alle visite post Covid-19 come da protocollo per ottenere l’idoneità.

Spalletti spera di recuperarlo il prima possibile in vista dei prossimi impegni della squadra azzurra.