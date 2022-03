Orsato e Valeri per Napoli-Milan, tifosi azzurri furiosi: «Ci risiamo!»

Orsato per Napoli-Milan, tifosi azzurri furiosi: «Ci risiamo!». È lo stesso arbitro di Inter-Juve del 2018, al Var ancora Valeri

La designazione di Daniele Orsato per il big match Napoli-Milan non ha fatto felici, per usare un eufemismo, i tifosi partenopei.

Molti di questi sui social hanno infatti ricordato come il fischietto di Schio sia lo stesso quell’Inter-Juve del 2018 con il mancato rosso a Pjanic che a loro detta costò lo scudetto alla squadra di Sarri. Tra l’altro, domenica come allora, al Var ci sarà Valeri.