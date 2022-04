Orlando su Lazio-Milan: «Per i rossoneri sarà decisivo Leao». Le sue parole sull’ex leggenda del Milan

Massimo Orlando ha parlato di Lazio-Milan a Tuttomercatoweb. Le parole dell’ex calciatore.

«Per quanto riguarda Lazio-Milan, penso che sia fondamentale per rossoneri Leao, che penso sia davvero l’uomo in più del Milan, invece per i biancocelesti Luis Alberto. Immobile crea sicuramente problemi a tutti. Mi sembrano vergognose le critiche in nazionale per lui, guardando i numeri c’è solo da ammirare. Non ha la forza di Messi o Ronaldo, ma ha dei numeri fenomenali.»