Orlando su De Ketelaere: «Dobbiamo dargli tempo»

Massimo Orlando, ex calciatore, ha parlato di Charles De Ketelaere in un’intervista a Tuttomercatoweb.

«A De Ketelaere dobbiamo dargli tempo. Abbiamo visto che a certi giocatori che non conoscono il nostro campionato bisogna dargli tempo. E’ stato preso perché Diaz non riusciva a determinare. Io non credo che Maldini e Massara abbiano sbagliato mosse. Sulla fascia destra però forse qualcosa andava fatto invece.»