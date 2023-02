Orlando: «Il Milan sta meglio, ma non è ancora guarito»

Massimo Orlando parla così del momento del Milan in vista del match di domenica contro l’Atalanta. Le sue dichiarazioni a Tuttomercatoweb

Massimo Orlando parla così del momento del Milan in vista del match di domenica contro l’Atalanta. Le sue dichiarazioni a Tuttomercatoweb

«Il Milan sta meglio ma non è guarito ancora, l’Atalanta ha perso con il Lecce ma è una grande squadra. Non so se il nuovo modulo del Milan con l’Atalanta possa funzionare. Rischiano di più i rossoneri, perché l’Atalanta è tornata a giocare come un anno fa, con grosso pressing. Sarà una partita difficilissima per il Milan.»