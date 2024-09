Orlando ELOGIA il Milan: «Complimenti ai rossoneri e a Fonseca. FORSE presunzione dell'Inter, ma QUESTO è sicuro...»

Le dichiarazioni di Massimo Orlando ai microfoni di TMW Radio durante il programma Maracanà: l’analisi del derby

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio durante il programma Maracanà, Massimo Orlando, ex calciatore, ha rilasciato queste dichiarazioni riguardo il derby vinto dal Milan.

PAROLE – «Faccio i complimenti al Milan, perchè ha interpretato la partita come doveva. E a Fonseca, che ha avuto il coraggio di cambiare schema e si è visto un altro Milan. Ci sta che ci fosse stata un po’ di presunzione dopo sei derby vinti. Ci sta che dai qualcosa in meno. L’Inter lo scorso anno lo disse subito che puntava alla seconda stella, quest’anno compete su tutto. Non ne farei un dramma, ma ha trovato di fronte un grande Milan ma ha rischiato anche lei di vincere. E’ un campionato difficile quello italiano, ci saranno ora molte più squadre che lotteranno per il titolo».