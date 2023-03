Orlando: «Fiorentina Milan? Partita rischiosa, su De Ketelare..»

Massimo Orlando, ex calciatore, ha parlato a TMW Radio, durante Maracanà, del prossimo turno di Serie A. Le sue parole sul Milan

Massimo Orlando, ex calciatore, ha parlato a TMW Radio, durante Maracanà, del prossimo turno di Serie A. Le sue parole sul Milan:

«Tra Jovic e Cabral deve per forza giocare il secondo, che è una punta vera, e non Jovic. La partita sarà difficilissima, il Milan ha sempre sofferto con la Fiorentina. La Viola si è tolta di dosso la paura della classifica, è una partita molto rischiosa quindi per il Milan. De Ketelare? Bisogna capire che è un giocatore importante, pagato tanto, ha una grande chance. Finora è stato deludente, la Fiorentina potrebbe essere adatta alle sue caratteristiche, perché ti aggredisce ma ti fa anche giocare e quindi potrebbe essere la partita giusta per il belga per far vedere le sue qualità. Io sono convinto che si farà vedere, se hai il talento deve venire fuori. E’ coccolato da tutti, prima o poi emergerà»