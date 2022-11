Orlando: «Chi perde in questa giornata potrebbe uscire dal giro Scudetto». Le parole dell’ex calciatore

Massimo Orlando ha parlato ai microfoni di TMW sulle sfide importanti di questa giornata di campionato. Ecco le parole dell’ex calciatore:

«Chi dovesse perdere avrebbe una distanza importante dal Napoli. Chi perde esce definitivamente dal giro Scudetto, anche se la Juve per me lo è già. L’Inter sembra stare bene, è rientrata, ma non bisogna dimenticare anche Atalanta-Napoli. E’ vero che nessuno pensa che l’Atalanta possa essere da Scudetto, ma dovesse vincere darebbe un messaggio alle altre che questo Napoli è battibile»