Origi rimesso in sesto da un vecchio alleato del Milan: punta Chelsea e Juve

Origi in via di guarigione: il belga punta Chelsea e Juve. Divock ha lavorato in patria e presto sarà a Milanello

Divock Origi rientrerà la prossima settimana a Milanello, quella successiva dovrebbe passare dal campo di allenamento al prato dello stadio. Non tornerà con l’Empoli, alla ripresa dopo la pausa, potrebbe essere invece disponibile con il Chelsea e poi con la Juventus.

Belgio e Milan lavorano insieme e hanno lo stesso interesse: rimettere in sesto Divock il prima possibile. Per questo hanno unito le forze: lo staff rossonero ha seguito Origi nelle sue prime settimane al Milan e tornerà a farlo quotidianamente dalla prossima settimana. Il fisioterapista del Belgio, Lieven Maesschalck, segue da anni i muscoli del giocatore: un rapporto di fiducia che oggi torna utile anche al Milan. Che con Maesschalck aveva avuto rapporti anche in passato: a lui si erano affidati anche gli ex rossoneri Sheva, Inzaghi, Redondo. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.