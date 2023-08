Origi nel mirino della Fiorentina! Le ultimissime sull’attaccante del Milan, ormai pronto a salutare i rossoneri

Arrivano importanti aggiornamenti per quanto riguarda il futuro di Divock Origi. L’attaccante non rientra nei piani del Milan e si appresta a salutare i rossoneri in questa sessione di mercato.

Come riportato da Sport Mediaset, sulle tracce dell’ex giocatore del Liverpool ci sarebbe ora la Fiorentina. I viola, infatti, sono alla ricerca di un nuovo attaccante da regalare a Italiano.