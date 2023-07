Ordine a sorpresa sul mercato del Milan: «Io andrei su questo giocatore». Le sue dichiarazioni a Tutti Convocati

Intervenuto nel corso di Tutti Convocati, Ordine ha parlato anche del Milan. Di seguito le sue dichiarazioni.

ORDINE – «Tutti dicono che manca il centravanti al Milan. No, manca lo scudo davanti alla difesa, c’è bisogno di uno alla Desailly. Per me sarebbe l’ideale andare a prendere Kessie, anche per togliere una pedina alla Juventus, ma so che non è possibile»