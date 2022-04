Ordine su Ibrahimovic: «Lo vedrei bene come assistente di Pioli». Le parole del giornalista sull’attaccante svedese

Francesco Ordine a TMW Radio parla così del futuro di Zlatan Ibrahimovic.

Le sue parole: «Più che dirigente lo vedrei bene come assistente di Pioli, per come va programmato un allenamento e gestito un atleta. I suoi acciacchi ne hanno ridotto del 50% il suo utilizzo. Nel rush finale il Milan avrebbe avuto un disperato bisogno di Ibra e non ce l’avrà»