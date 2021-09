Ordine ha commentato la situazione di Donnarumma al PSG e le voci di un trasferimento alla Juventus. Le sue parole

Su Twitter, Francesco Ordine si è espresso così su Gigio Donnarumma:

«Quelli che pronosticano Donnarumma alla Juve da gennaio non hanno colto una novità; non c’è più Paratici e non c’è più via libera alle spese con Arrivabene che controlla anche il consumo di carta».