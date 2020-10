Ora qualificazione in Europa League, poi domani si può chiudere un colpo

La qualificazione ai gironi di Europa League diventa fondamentale. La dirigenza rossonera aspetta la qualificazione

La qualificazione ai gironi di Europa League diventa fondamentale per la stagione rossonero. Non solo in ottica di un percorso europeo che potrebbe portare grandi soddisfazioni (ed esperienza ad un gruppo giovane), ma anche per i risvolti di mercato.

La dirigenza rossonera aspetta la qualificazione per piazzare l’ultimo colpo in difesa: i 15 milioni di euro dall’accesso ai gironi verranno investiti per un rinforzo nel reparto arretrato. Già domani potrebbe arrivare l’annuncio di mercato, con Tomiyasu in cima alla lista delle preferenze rossonere.