Openda: «Voglio giocare ai massimi livelli». Poi strizza l’occhio al Lipsia. Le dichiarazioni dell’obiettivo del Milan

L’attaccante del Lens Lois Openda, finito nel mirino del Milan, ha parlato del proprio futuro strizzando l’occhio al Lipsia. Di seguito le sue dichiarazioni.

OPENDA – «Per il momento sono un giocatore del Lens. Sono contento e ho fatto una buona stagione. Ma non dobbiamo dimenticare che sono un giocatore che ha ambizione: voglio giocare al massimo livello. Il Lipsia può essere il club che mi aiuterà a fare un passo avanti, perché ogni anno gioca in Champions League e lotta per il titolo in Germania».