Onana: «Un club italiano mi ha rifiutato perché sono nero»

Onana: l’estremo difensore dell’Ajax ha gettato delle ombre di razzismo su un famoso club italiano di Serie A

Il portiere dell’Ajax Onana, seguito nelle ultime settimane anche dal Barcellona, ha rivelato un clamoroso episodio relativo a tre anni fa. Ai microfoni di NRC, l’estremo difensore ha gettato delle ombre di razzismo su un famoso club italiano:

«Tre anni fa, dopo che l’Ajax ha perso la finale in Europa League contro il Manchester United, ho parlato con un club italiano di un possibile trasferimento. Non dirò quale club, ma le trattative sono andate bene fino a quando il direttore sportivo del club ha chiamato il mio agente: ‘Pensiamo che Onana sia un grande portiere, ma purtroppo non possiamo prenderlo. Un portiere nero causerebbe troppi problemi coi nostri tifosi’”.

Il portiere ha precisato: «Certo che un simile giudizio fa male. Ma, ad essere sincero, sono stato felice che abbia detto quello che ha detto. Ho pensato: non posso cambiare quello che sono. Perché dovrei preoccuparmene? Sono nero e africano e ne sono orgoglioso. Se alla gente non piaccio perché sono nero, nessun problema. Non mi interessa».