Onana a Dazn: «Chi è più forte tra me e Maignan? Vi dico»

André Onana, ha parlato a Dazn, nel nuovo format ‘Culture’ ha detto la sua sul rivale del Milan Maignan. Ecco le sue parole:

«Il portiere oggi è uno forte con i piedi, forte nell’uno contro uno, coraggioso, che trasmette sicurezza, che attacca le palle alte. Se lo sei, vivi accanto all’errore. Devi essere forte e non aver paura di sbagliare. Maignan? “Con lui ho un bellissimo rapporto. Sono molto felice che ci sia lui a Milano con me. Chi è più forte? Non lo so. Ma nella mia testa forse lo so»