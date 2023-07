Okafor svela il suo segreto: «Ecco il mio punto di forza». Le parole del nuovo attaccante rossonero sulle sue caratteristiche

Noah Okafor ha parlato ai microfoni di Milan Tv delle sue caratteristiche. Ecco le parole del nuovo attaccante del Milan:

«Sono veloce e capace nell’uno contro uno. Sono duttile, posso giocare come prima punta o in un attacco a due, voglio sfruttare la mia velocità e arrivare presto alla conclusione. L’Italia è un passo avanti. Giocare i Mondiali è un sogno per ogni giovane, serve disciplina e voglio dimostrarla al Milan. Sono carico».

LEGGI TUTTE LE PAROLE DI OKAFOR