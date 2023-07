Okafor Milan, è fatta! Ecco il colpo in attacco dei rossoneri: i dettagli

Okafor Milan, è fatta! Ecco il colpo in attacco dei rossoneri: il giocatore potrebbe essere in Italia nei prossimi giorni

Come un fulmine a ciel sereno: il Milan ha praticamente definito l’arrivo di Noah Okafor. L’attaccante, che lascerà il Salisburgo per 13-15 milioni di euro bonus inclusi, sarà presto un nuovo giocatore dei rossoneri.

A riportarlo è Sky Sport, che spiega come già nella giornata di domani il giocatore potrebbe essere in Italia per sostenere le visite mediche. Ecco l’attaccante che cercava il Milan.