Okafor Milan, suggestione o interesse concreto per rinforzare l’attacco di Pioli? Ecco come stanno le cose

Tra gli obiettivi per l’attacco in casa Milan c’è anche Okafor, attaccante che si sta mettendo in mostra con la maglia del Salisburgo.

Secondo quanto riportato questa mattina dal Corriere dello Sport il giocatore è seguito attentamente dai rossoneri, che però al momento non hanno intenzione di affondare visti i costi molto elevati di una potenziale operazione.