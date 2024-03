Okafor Milan: lo svizzero ancora protagonista, così può restare in rossonero! IL RETROSCENA

Dopo il gol contro la Lazio, Okafor si è reso protagonista anche contro l’Empoli. Così lo svizzero può tenersi il Milan, il retroscena

Tra i protagonisti dell’ultimo periodo del Milan c’è Okafor. Noah sta dimostrando di valere il club rossonero mostrando un livello di prestazioni alto. Ieri ha fatto le veci di Leao contro l’Empoli: discese palla al piede e l’assist decisivo per il gol di Pulisic. Senza dimenticare che solo una settimana fa era stato decisivo partendo dalla panchina con il gol vittoria ( il quinto in campionato) sulla Lazio.

Il futuro è tutto da scrivere ma come riportato da Calciomercato.com da esterno offensivo o da attaccante centrale, Okafor si è fatto in quatto per il Milan, un aspetto non da sottovalutare per il futuro.