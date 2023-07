Okafor Milan, l’attaccante duttile: ecco i ruoli che può ricoprire

È in dirittura d’arrivo l’acquisto da parte del Milan di Noah Okafor: ecco i ruoli che può ricoprire l’attaccante svizzero

Noah Okafor sta per diventare un nuovo giocatore del Milan. La fumata bianca è ormai in arrivo, per un colpo importante per il reparto offensivo dei rossoneri.

Il calciatore svizzero di proprietà del Salisburgo nella sua carriera ha ricoperto diversi ruoli offensivi. La maggior parte delle sue partite le ha fatte da prima punta, ma un numero considerevole di match li ha disputati come esterno sinistro d’attacco. Diverse presenze anche da esterno destro, a testimonianza di come il prossimo colpo di mercato milanista possa ricoprire tutti i ruoli offensivi del 4-3-3 disegnato da Pioli.