Offese razziste a Rashford dopo Inghilterra-Italia: condannato un 19enne

Condannato un 19enne per le offese razziste tramite twitter a Rashford dopo la finale dell’Europeo tra Inghilterra e Italia

E’ arrivata la pena per un 19enne, Justin Lee Price, per le offese a stampo razziale recapitate via Twitter a Marcus Rashford dopo la finale dell’Europeo: sei settimane di carcere.

LE PAROLE DEL PROCURATORE CAPO DELLA CPS – «Si è trattato di un crimine d’odio. Spero che questa condanna trasmetta il messaggio che non c’è alcuna tolleranza nei confronti del razzismo. I trasgressori saranno perseguiti nella massima misura prevista dalla legge».