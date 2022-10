Nuovo stadio Milano, Bonomi: «La proposta del club è ambiziosa». Le dichiarazioni dell’advisor dell’AC Milan

Giuseppe Bonomi, advisor del Milan per il progetto nuovo stadio. Le sue dichiarazioni all’incontro odierno del dibattito pubblico.

«Siamo in una fase di progettazione preliminare, però la proposta dei club è molto ambiziosa. Si prefigge di raggiungere anche altri obiettivi: uno di questi è l’inclusione sociale e il tentativo di creare una maggiore, sana, interazione fra le persone. La nostra proposta è da considerarsi a tutti gli effetti come un piano di rigenerazione urbana: lo merita un’area che noi vediamo quando ci sono gli eventi sportivi e che invece andrebbe vista quando gli eventi sportivi non ci sono. Un intervento di rigenerazione urbana lo merita il territorio, prima di tutto: siamo in fase di progettazione preliminare, pronti a recepire suggerimenti costruttivi per la fase definitiva. Però già in questa fase lo sforzo che abbiamo cercato di compiere è arrivare a una proposta che progetti spazi che favoriscano la creazione di nuove comunità. Noi eravamo abituati al fatto che la strada, che i campetti fossero luogo di aggregazione, dove svolgere attività sportiva amatoriale. Dobbiamo provare a ricostruire pezzi di città che vadano incontro a questa esigenza sociale incredibile.»