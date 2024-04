Nuovo stadio Milan, Giulini critica: «In Italia le banche non finanziano il mondo del calcio. Come sarà possibile ospitare Euro2032?». Le parole del Presidente del Cagliari

Tommaso Giulini, Presidente del Cagliari, ha affrontato il tema degli stadi in Italia nel corso del 14esimo appuntamento con Metropolis Files. Le sue dichiarazioni, che riguardano in parte anche il Milan e l’Inter per San Siro.

PAROLE – «Dal 2017 a oggi siamo arrivati alla terza giunta regionale, e qualsiasi giunta ovviamente vuole dare il suo punto di vista e mettere il proprio mattoncino: questo non fa altro che rallentare tantissimo il proponente nelle varie progettazioni. Adesso ci sono ancora due terzi dei fondi da reperire, che si spera di reperire anche a debito, non solo con equity da parte dei privati, quindi del Cagliari Calcio e del costruttore. Il problema è che siamo davanti a un Sistema Paese dove le principali banche italiane non finanziano il mondo del calcio, perché il mondo del calcio è un mondo non bancabile, essendo un mondo a rischio; e se le principali banche italiane non finanziano gli stadi credo che in Italia se ne faranno molto pochi. Mi chiedo come sarà possibile, di questo passo, riuscire ad ospitare gli Europei del 2032 in Italia. Penso che sarà complicatissimo»