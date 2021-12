Nuovo stadio Milan e Inter, i due club hanno pronto un piano di riserva

Milan e Inter hanno già pronta un’alternativa concreta in caso dovessero nascere problemi per la costruzione del nuovo stadio

Milan e Inter hanno molta fretta di costruire il nuovo stadio. Pochi giorni fa i due club hanno infatti ufficializzato la scelta del concept di Populous per la nascita del nuovo impianto, e i tempi paiono abbastanza chiari: entro il 2027 il nuovo San Siro deve essere tirato sù e funzionante. Nei prossimi mesi si parlerà tanto dei Comitati pro San Siro, i quali promettono battaglia: presto presenteranno un ricorso al Tar. Ma Scaroni e Antonello hanno intenzione di tirare dritto: nel caso è già pronta l’alternativa.

Si tratta dell’area ex Falck di Sesto San Giovanni. Il progetto per ora è stato abbandonato, ma la marcia indietro resta possibile. Anche questo ha convinto Sala a dare l’ok alla costruzione del nuovo impianto a Milano, per evitare di ritrovarsi un San Siro dagli alti costi di gestione totalmente vuoto.