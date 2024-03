Nuovo stadio Milan, l’assessore Mistretta tranquillizza Cardinale: «L’inchiesta non fermerà l’iter a San Donato. Ecco i prossimi passi»

Nuovo stadio Milan, l’assessore Mistretta tranquillizza Gerry Cardinale: l’iter a San Donato prosegue nonostante l’inchiesta

Intervistato da Affaritaliani.it Milano, Massimiliano Mistretta, assessore alle Opere pubbliche di San Donato Milanese, ha dichiarato:

PAROLE – «Se le indagini in corso sulla proprietà del Milan bloccheranno il progetto per lo stadio a San Donato? Noi proseguiamo con l’iter che ci siamo preposti di seguire perché riteniamo che questo progetto meriti di essere valutato. Noi, come amministrazione, portiamo avanti la valutazione del progetto. Poi sarà il Milan ad analizzare tutte quelle che saranno le proposte in campo. Questi documenti non sono nella disponibilità del Comune. Non sono agli atti. Il Milan non è tenuto a comunicare il prezzo dei terreni. Quando sarà dovranno mostrare l’atto di proprietà».