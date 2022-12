Nuovo stadio Milan, c’è il rischio di un nuovo rallentamento: le ultime

C’è il rischio di un nuovo rallentamento sulla costruzione del nuovo stadio di Inter e Milan: le ultime

Come riportato da Repubblica, la telenovela per il nuovo stadio di Inter e Milan sembrerebbe destinata a continuare ancora a lungo.

Alcuni problemi sono i seguenti: aumentare i posti dai 60 mila attuali fino a 70-80 mila, mantenere invariato il costo medio del biglietto, incrementare il verde, aggiungere alle opere di urbanizzazione extra-oneri una maggiore attenzione alla riqualificazione del quartiere, garantire la neutralità carbonica dell’operazione, allontanare la nuova arena dalle case di via Tesio da cui, secondo il progetto, dista una sessantina di metri. Nuovi paletti per Milan e Inter che attendono con ansia il Consiglio comunale di giovedì perchè vogliono capire se la Giunta ha la “forza politica” per portare avanti il progetto e il suo interesse pubblico oppure no.