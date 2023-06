Nuovo stadio Milan: incontro tra il club rossonero e il Comune, Cardinale potrebbe arrivare a investire un miliardo

Il Milan sarebbe intenzionato a muoversi con decisione verso l’area San Francesco di San Donato per quanto riguarda la costruzione del nuovo stadio.

A riportarlo è la Gazzetta dello Sport, che spiega come nella giornata di ieri sia andato in scena un incontro tra il club rossonero e il Comune. Cardinale – si legge – sarebbe pronto a investire un miliardo di euro per regalare al Milan la nuova casa.