Nuovo stadio Milan: il club lo candida all’UEFA per l’Europeo 2032! NOVITA’

Nuovo stadio Milan: il club lo candida all’UEFA per l’Europeo 2032. Ecco tutti i dettagli sulla proposta dei rossoneri

Secondo quanto riferito da La Repubblica-Milano, il Milan avrebbe avanzato la candidatura del suo nuovo stadio all’UEFA per ospitare alcune partite dell’Europeo del 2032. Due alti dirigenti rossoneri avrebbero fatto visita a Nyon, illustrando il progetto ultra-moderno del nuovo impianto da 72mila posti.

EURO2032 si giocherà quasi sicuramente tra Italia e Turchia, per questo motivo la FIGC deve fornire entro il 2026 cinque impianti in cui disputare le partite. Per questo motivo, il Milan starebbe cercando di accelerare i tempi.