Nuovo stadio Milan, Cardinale STIZZITO! C’entra il Comitato a San Donato, TUTTI i dettagli

Nuovo stadio Milan, Gerry Cardinale stizzito dall’ultima iniziativa del Comitato contrario alla realizzazione dell’impianto. Ultime

Come riferito da Il Giorno, resta irta di ostacoli, nonostante l’incessante ottimismo, la strada per il Milan nella costruzione del nuovo stadio a San Donato. Ecco l’ultimo aggiornamento.

Il Comitato “no stadio a San Donato” chiede il congelamento dell’Accordo di Programma per l’ipotesi di un impianto sportivo a San Francesco, ritenuto impattante sull’ambiente. Le istituzioni sono sollecitate a non investire risorse pubbliche in progetti controversi.