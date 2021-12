Nuovo stadio, la critica del consigliere di Forza Italia: «Sembra un Auchan»

Il consigliere di Forza Italia Bestetti lancia una critica sul nuovo stadio di Inter e Milan. Ecco il suo polemico pensiero

Marco Bestetti, consigliere comunale di Forza Italia, attraverso una nota ufficiale ha critica aspramente il progetto del nuovo stadio di Inter e Milan.

STADIO AUCHAN – «Il problema non è tanto lo stadio in sé anche se a me ricorda più l’Auchan di Corsico piuttosto che un impianto sportivo, ma quello che ci hanno messo intorno. Milano non è più una città ma un bosco di conifere, con alberi inseriti ovunque, anche sopra le case, per fingere sia un progetto green, come va tanto di moda. Le aree di afflusso e deflusso delle migliaia di tifosi, oggi molto ampie e prive di ostacoli per esigenze di ordine pubblico, diventano viottoli di campagna, che si perdono in mezzo ad un ameno parco divertimenti tipo Gardaland, pronto ad accogliere gli ultras inglesi con giostre e altalene eco-sostenibili».