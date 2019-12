Nuovo stadio: il Comune non vuole perdere 10 milioni all’anno d’affitto

Luca Pagni, giornalista di La Repubblica, ai microfoni della Radio Sportiva ha parlato del futuro di San Siro

«Il braccio di ferro andrà avanti per mesi. Il Comune vuol sapere se c’è un vincolo architettonico e quindi debba essere conservato. Il Ministero ha tempo 4 mesi per esprimersi. Milan e Inter hanno presentato il progetto di un nuovo stadio accanto a San Siro da costruire su area comunale, anche per non dover giocare troppo tempo in un altro stadio. Per il comune la difficoltà è anche economica, anche perché prende 10 milioni l’anno. La trattativa non è semplice, ma penso prevarrà il buon senso. Milan e Inter potrebbero scegliere di costruire il nuovo stadio al di fuori di Milano, in zone vicino alla metropolitana. A quel punto sarebbe una sconfitta politica per il comune, oltre che il costo del mantenimento di San Siro».