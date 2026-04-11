Nuovo San Siro, il Milan interroga i tifosi: ecco il nuovo piano del club. Segui tutti gli aggiornamenti sui rossoneri

Il futuro della casa dei rossoneri entra in una fase decisiva. Mentre l’iter burocratico per la costruzione del nuovo impianto sportivo nell’area di San Siro prosegue il suo corso, il club meneghino ha scelto una strategia di totale apertura verso la propria base. Come riportato stamattina da La Gazzetta dello Sport, la società ha dato il via a un’ampia consultazione popolare per definire i dettagli della struttura che sorgerà insieme all’Inter.

Il sondaggio del Milan: la voce del popolo rossonero

Il Diavolo ha deciso di inviare un sondaggio via mail e avviare un dibattito pubblico per raccogliere idee, suggerimenti e critiche costruttive. L’obiettivo è chiaro: creare uno stadio che non sia solo moderno, ma che mantenga l’anima storica che ha reso celebre la “Scala del Calcio”. Tra i quesiti posti ai sostenitori spiccano domande sull’identità e sulla funzionalità: “Quali aspetti di San Siro ti fanno sentire a casa?” oppure valutazioni specifiche su atmosfera, pulizia, servizi igienici e qualità del cibo. Non manca poi il tema economico, con la richiesta di un parere su quanto debba costare il biglietto più economico per i match di cartello.

Un progetto per il futuro del club

Il coinvolgimento dei fan è una mossa strategica che punta a minimizzare i contrasti e a massimizzare l’esperienza stadio. Per i rossoneri, avere una struttura all’avanguardia significa poter competere con i top club europei a livello di ricavi. Sotto la guida del DS Tare, la pianificazione sportiva viaggia di pari passo con quella commerciale, mentre Allegri, il tecnico toscano esperto nella gestione delle pressioni ad alto livello, attende di poter guidare la squadra in un teatro che rispecchi la grandezza storica della società. Il Milan vuole dunque che il nuovo stadio sia un’opera collettiva, capace di unire l’avanguardia dei servizi alla passione viscerale che da sempre anima la curva e le tribune milanesi.