Nuovo San Siro: primi contatti tra Oaktree e il Milan. Cosa è successo nelle ultime ore

Nuovo San Siro: primi contatti tra il fondo nerazzurro Oaktree e il Milan. Cosa è successo nelle ultime ore

Ci sono novità importanti per quanto riguarda il nuovo stadio. Secondo quanto riportato da Il Giorno, Oaktree sta facendo conoscenza dell’Italia e del contesto nel quale andrà ad operare.

Il nuovo fondo americano dell’Inter avrebbe infatti avviato i primi contatti con il Milan. I vertici statunitensi conoscono bene Giorgio Furlani, amministratore delegato rossonero, motivo per cui i rapporti con i cugini potrebbero andare a migliorarsi per trarne così vantaggi in ottica stadio.