Nuovo allenatore Milan, FATTORE Ibrahimovic? Lista LUNGA, un profilo sta SCALANDO le gerarchie

Nuovo allenatore Milan, fattore Ibrahimovic? Terzic e Sarri in pole ma Tudor sta scalando le gerarchie. Tutti i dettagli

Come riferito da Tuttosport, in casa Milan sarebbero due al momento i profili in pole per l’eventuale sostituzione di Paulo Fonseca sulla panchina rossonera in caso di esonero post derby (possibile anche con una vittoria nella stracittadina).

I nomi segnati in rosso sono quelli di Terzic e Sarri ma nelle ultime ore è il nome di Igor Tudor che starebbe scalando le gerarchie in particolare di Zlatan Ibrahimovic. Una decisione definitiva arriverà solo nelle prossime ore ma la strada sembra segnata. In corsa anche Allegri, Tuchel e Conceicao.