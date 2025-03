Nuovo allenatore Milan, Tare ha le idee chiare! Due i profili preferiti, i nomi sul tavolo

Nuovo allenatore Milan, Igli Tare, vicinissimo a diventare il nuovo DS rossonero, ha due nomi in mente: Fabregas e Italiano. Escluso Sarri

Come riferito da Repubblica, Igli Tare, vicinissimo a diventare il nuovo DS del Milan, ha due nomi precisi in mente per quanto riguarda l’allenatore rossonero della prossima stagione.

A Tare piace Fabregas, con cui il Milan ha già avuto dei contatti. Un altro profilo seguito è quello di Italiano. In ogni caso, la scelta cadrà su un allenatore “giochista” (non Sarri, con cui Igli non è più in buoni rapporti).