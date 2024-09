Nuovo allenatore Milan, Ibrahimovic ACCELERA! Due i profili in POLE, i tifosi SOGNANO il ribaltone

Nuovo allenatore Milan, Zlatan Ibrahimovic accelera: primi contatti con Allegri e Sarri in caso di esonero di Fonseca

In casa Milan, inevitabilmente, si fa strada l’ipotesi dell’esonero di Paulo Fonseca, come rivelato dalla Gazzetta dello Sport.

Fonseca ora si gioca tutto nel derby: per i bookie esonero ad un passo. Il derby diventa quindi l’ultima spiaggia per il tecnico portoghese. In caso di esonero, tra gli allenatori disponibili si fanno largo i nomi di Maurizio Sarri e Massimiliano Allegri, profili d’esperienza che farebbero al caso del Diavolo per provare a raddrizzare una stagione iniziata sotto una cattiva stella.