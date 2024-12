Nuovo allenatore Milan, Furlani si muove! Già individuato il tecnico della prossima stagione? Spiffero che non lascia dubbi

Nuovo allenatore Milan, i rossoneri tengono vivi i contatti con Xavi in vista della prossima stagione: Fonseca salvo solo con la Champions

Come riferito dal Corriere dello Sport, in casa Milan è apertissimo il tema legato al possibile successore di Paulo Fonseca.

Per Fonseca, la qualificazione in Champions League è l’unica strada nei confini italiani per sperare nella conferma anche nella prossima stagione. Anche se le voci già si rincorrono. In Spagna circola il rumors mor secondo cui la dirigenza rossonera sarebbe in trattativa avanzata con Xavi Hernandez, ex allenatore del Barcellona attualmente senza panchina, da sempre estimatore del club rossonero e di Leão. L’idea Xavi, comunque, sarebbe percorribile solamente dalla prossima stagione e non nell’annata in corso. Per quest’ultima, d’altronde, c’è ancora Paulo Fonseca lì alla cattedra, pronto a battersi con l’ennesimo esame della sua avventura milanista.