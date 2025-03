Nuovo allenatore Milan, il Diavolo ha le idee chiare: tutto su di lui, è il prescelto del club rossonero

Condividi via email

Nuovo allenatore Milan, in pole per la panchina della prossima stagione c’è Massimiliano Allegri: contatti sempre più fitti

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il nome in pole per la sostituzione a fine stagione di Sergio Conceicao sulla panchina del Milan è Massimiliano Allegri, attualmente libero dopo l’ultima esperienza alla Juve. Piovono dunque conferme rispetto alle indiscrezioni degli ultimi giorni.

L’alternativa cerchiata in rosso sul taccuino del club rossonero è quella di Cesc Fabregas, attuale allenatore del Como avversario proprio del Milan sabato a San Siro, ma l’intenzione del club è quella di ripartire all’insegna dell’italianità.