Nuovo allenatore Milan, Ibrahimovic e Furlani tengono in caldo tre candidati! I nomi

Nuovo allenatore Milan, Zlatan Ibrahimovic e Giorgio Furlani tengono in caldo tre nomi per la panchina della prossima stagione

Come riferito dal Corriere della Sera, in casa Milan sono tre i nomi tenuti in considerazione per la panchina della prossima stagione in caso di divorzio da Sergio Conceicao.

Senza Paratici sembrano tramontare le piste che conducono a De Zerbi e a Conte. Allegri, Sarri e Italiano i nomi dei tecnici di cui sentiremo parlare nei prossimi giorni per la panchina del Milan.