Nuovo allenatore Milan, un candidato TORNA in pole? L’ULTIMO aggiornamento lo rimette in corsa

Nuovo allenatore Milan, Max Allegri, possibile sostituto di Paulo Fonseca, non è interessato ad accettare la corte serrata del Benfica

Come riportato da BianconeraNews, Max Allegri, nome accostato alla panchina del Milan in caso di clamoroso e prematuro divorzio con Paulo Fonseca, non ha minimamente intenzione di accettare la corte del Benfica:

PAROLE – «Oggi hanno cominciato a circolare voci su di un possibile approdo di Allegri sulla panchina del Benfica. La redazione di BianconeraNews ha interpellato fonti vicinissime al tecnico livornese e la risposta è stata tanto concisa quanto decisa: “Nessuna possibilità”».