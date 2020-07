Nuova maglia Milan: il concorso social per vincerne una

La nuova divisa del Milan ha già registrato un incredibile boom di vendite in questi primi giorni dalla presentazione ufficiale e, sulla scia, il canale ufficiale Twitter rossonero ha deciso di lanciare un concorso per consentire ai tifosi di poterne vincere una.

Il concorso, in collaborazione con Copa90, premierà il miglior disegno raffigurante un calciatore rossonero. I vincitori saranno annunciati il 7 agosto a mezzogiorno.

To celebrate our new @pumafootball Home Kit and thank you all for the love you’re sharing for this new shirt, we’ve teamed up with @Copa90 for a special initiative.

Check it out 👇🏻 https://t.co/3S1JBRxE51

— AC Milan (@acmilan) July 31, 2020