Novembre: «Cosa mi piace di più di questo Milan? Crederci!». Le parole dell’architetto di Casa Milan e grande tifoso rossonero

Fabio Novembre ha parlato così del Milan di Stefano Pioli ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Ecco le parole dell’architetto di Casa Milan e grande tifoso rossonero:

«Cosa mi piace di più di questo Milan? Crederci! Questa è la caratteristica che più ho amato nella mia squadra. Tanti ragazzi accanto a figure totemiche come Ibrahimovic e Maldini, che hanno formato un amalgama perfettamente gestito da un gentleman come Pioli. E’ stato così bello vedere la maturazione di talenti come Rafael Leao, Hernandez, Tonali: voglio ricordare l’esempio di quest’ultimo che pur di restare al Milan si è ridotto lo stipendio. E mi è piaciuta la gestione seria e oculata di Gazidis, che ha restituito credibilità e stile al Milan. Il calcio è uno sport collettivo e il lavoro di squadra di tutte le persone coinvolte mi ha reso orgoglioso di tifare per questo club e di dire: forza Milan»