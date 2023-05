Nosotti: «Il Milan si gioca tutto in Champions League»

Marco Nosotti ha parlato così del momento del Milan in vista dell’euroderby contro l’Inter ai microfoni di Sky Sport

«Sul discorso che il mercato o la panchina non ha aiutato Pioli non solo nelle scelte per le partite sono d’accordo ma anche per la crescita insieme durante la settimana. Prima ancora di cambiare la partita a gara in corso, tu la cambi se alzi la qualità dell’allenamento, se c’è varietà nelle scelte che sono maturate durante la settimana. Noi non siamo dentro alle segrete stanze e l’occhio dell’allenatore è migliore del nostro. A questo punto devi giocarti tutto e buttare tutto nell’appuntamento di Champions»