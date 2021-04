Marco Nosotti ha parlato del futuro di Gianluigi Donnarumma e delle voci riguardanti una sua possibile partenza a luglio

Marco Nosotti, ex inviato di Sky Sport, ha così parlato del Milan nel corso della trasmissione “Il calcio è servito” in onda sull’emittente satellitare:

«I rossoneri sono un po’ stanchi e Ibrahimovic cambiava le cose, spingeva, stimolava, ma a 40 anni era ovvio che non potesse giocarle tutte. I numeri parlano di un Milan non brillante, ma ho fiducia in Pioli perché sa dove mettere le mani, la squadra è la più giovane del campionato e ci sta che in questo momento accusi il colpo. Donnarumma? Spero che Donnarumma non ascolti troppo Raiola, ma temo che il problema sia li. Non so se la Juventus sia pronta a prendere Donnarumma, non lo è più il PSG che ha rinnovato il contratto di Navas. Il Milan è in difficoltà e Pioli deve chiamare a raccolta i suoi».