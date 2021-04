Nocerino su Ibra: «Averlo fa la differenza, anche a mezzo servizio»

Antonio Nocerino ha parlato così ai canali ufficiali rossoneri della prossima partita del Milan contro il Benevento

Antonio Nocerino è intervenuto ai microfoni di DAZN alla vigilia del match tra Milan e Benevento. Ecco le dichiarazioni dell’ex centrocampista rossonero su Ibrahimovic:

«Giocare con o senza Ibra fa tanta differenza. Io preferisco averlo, anche a mezzo servizio. È uno che trascina ed è molto importante anche per i giocatori perché è un riferimento, uno sfogo un aiuto. Averlo è molto importante specialmente in questo finale di campionato dove secondo me conta più la testa che il fisico».