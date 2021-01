Niente Ibrahimovic con il Torino, Pioli: «Non è ancora disponibile»

Il Milan dovrà fare a meno di Ibrahimovic anche per la partita con il Torino. A confermarlo è il tecnico Pioli in conferenza stampa

Non ci sarà Zlatan Ibrahimovic per il match del Milan contro il Torino. La notizia del suo rientro parziale in gruppo nell’allenamento odierno aveva fatto accendere una fiammella di speranza, prontamente spenta però da Stefano Pioli in conferenza stampa.

«Ibra sta seguendo il suo programma – afferma il tecnico rossonero – oggi ha fatto un po’ di lavoro con i compagni, ma non credo che per domani sarà disponibile».