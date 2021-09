Nicola Roggero: «Il Milan è come un titolo azionario. Ha avuto fegato»

Nicola Roggero, intervenuto a Sky Sport 24, ha parlato della crescita del Milan e delle sue mosse. Ecco che cosa ha detto

«Mi piace il Milan, è come un titolo azionario: sta crescendo progressivamente e continuerà a farlo in futuro. Anche ad Anfield, contro una squadra più forte, ha tenuto testa al Liverpool finendo in vantaggio addirittura nel primo tempo».

«Maignan ha vinto il titolo in francia contro il PSG. Il Milan ha dato una grande lezione: non stiamo ai ricatti e giochi ai raddoppi, ha avuto il fegato di rinunciare a Donnarumma per puntare sul portiere francese».