Nicola: «La Salernitana deve avere motivazioni a prescindere dal Milan»

Davide Nicola, nuovo allenatore della Salernitana, ha parlato del prossimo incontro con il Milan: le sue dichiarazioni

Intervenuto in conferenza stampa, Davide Nicola ha parlato del Milan, prossimo avversario dei campani:

«Le motivazioni non devono essere superiori solo perchè affrontiamo una grande squadra, è l’idea di noi stessi che deve venire fuori a prescindere dall’avversario. Vogliamo sentirci capaci di ottenere l’obiettivo con coraggio, capacità e organizzazione. Non ho la sfera di cristallo e non so cosa otterremo, ma se crederemo ciecamente nel traguardo potremo toglierci delle soddisfazioni producendo un cambiamento. Sotto tutti i punti di vista».